France : Pass sanitaire obligatoire pour les salariés en contact avec le public

Lundi, il incombe désormais aux employeurs de contrôler la validité des pass de leur personnel dans les restaurants, cinémas, musées ou trains des grandes lignes.

Dans une grande brasserie parisienne en face de l’Accor Hotel Arena, un serveur qui préfère rester anonyme ne décolère pas: «Il n’y a plus de liberté, on est en dictature». Rouqia Mili travaille dans une brasserie dans le quartier de l’Opéra à Paris. Elle était réticente à se faire vacciner «mais quand j’ai vu qu’on allait suspendre notre paie, je n’ai plus hésité, on ne touche pas à mon salaire», rigole-t-elle.

«Être en règle»

Selon la direction générale de la Santé, plus de 48 millions de Français ont reçu au moins une dose (71,8% de la population totale) et plus de 43,5 millions bénéficient d’un schéma vaccinal complet. La SNCF estime que «70% des salariés concernés par le pass sanitaire sont vaccinés» et garantit que «100% du plan de transport» sera assuré dans les prochaines semaines. L’obligation concerne les contrôleurs et agents de la sûreté ferroviaire des TGV, Intercités et trains internationaux mais aussi les sous-traitants du nettoyage ou du service de restauration à bord, soit «plus de 5000 salariés», selon le groupe ferroviaire.