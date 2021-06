Coronavirus : Le «pass sanitaire» européen entre en vigueur jeudi

Pour traverser les frontières européennes, il faudra désormais l’indispensable «pass sanitaire» pour voyager dans 33 pays du Vieux continent.

Disponible aux formats papier et numérique, ce précieux sésame prend la forme d’un QR Code qui pourra être vérifié par les compagnies de transport (avion, train, bateau) et la police.

Ce certificat comprend des données d’identification (nom, date de naissance) et surtout les informations relatives à la vaccination (type de vaccin, nombre de doses reçues, date d’injection), ou au dépistage (date et type de test, résultat négatif ou positif).

Vaccination complète

Si l’outil sera le même dans les 27 États membres de l’Union européenne et six autres pays voisins (Andorre, Islande, Liechtenstein, Monaco, Norvège, Suisse), les règles d’entrée et de sortie varient selon les destinations.