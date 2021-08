France : Le pass sanitaire exigé aussi dans les centres commerciaux

Après les restaurants, hôpitaux et transports, l’utilisation du sésame français est élargie lundi aux grands centres commerciaux en région parisienne et dans le sud du pays.

Désormais, il faut un pass sanitaire en région parisienne et dans le sud pour entrer dans un centre commercial.

Nouvelle étape pour le pass sanitaire: après les bars, restaurants, hôpitaux et transports, son utilisation est élargie lundi aux grands centres commerciaux en région parisienne et dans le sud de la France marqués par un fort taux d’incidence du coronavirus.

Plus d’une centaine de centres commerciaux et magasins sont soumis au pass sanitaire ce lundi selon les recommandations du gouvernement qui a demandé aux préfets de l’imposer pour les surfaces de plus de 20’000 m2 dans les départements où le taux d’incidence dépasse les 200 pour 100’000 habitants sur une semaine.