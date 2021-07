France : Le pass sanitaire «massacre» la saison des parcs d'attractions

Certains parcs de loisirs français affichent une chute brutale de leur fréquentation depuis l'introduction du contrôle du pass sanitaire.

L'obligation du pass sanitaire depuis le 21 juillet est en train de «massacrer» la saison touristique des parcs d'attractions et de loisirs, a affirmé lundi le président de leur syndicat. «Globalement il y a une chute très forte, de 20 à 50% selon les sites, et jusqu'à 70% chez certains. Plus le site est petit, plus l'achat est impulsif, la veille ou le matin même, et moins on vend de tickets à cause du pass sanitaire», a déclaré Arnaud Bennet, le président de la faîtière Snelac, dans un entretien au «Parisien-Aujourd'hui en France».