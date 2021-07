Pandémie : Le pass sanitaire sera obligatoire en Italie dès le 6 août

Le Premier ministre italien, Mario Draghi, a annoncé jeudi soir que le «green pass» sera exigé à l’entrée des lieux et événements publics fermés.

Salles de bars et de restaurants, mais aussi piscines, salles de sport, musées, cinémas, théâtres et salles de jeux exigeront à partir du 6 août un pass sanitaire de leurs clients.

L’Italie va introduire le 6 août un pass sanitaire obligatoire pour accéder aux lieux fermés comme les bars et restaurants, a décidé jeudi soir le gouvernement dirigé par Mario Draghi.

Outre dans les salles des bars et des restaurants, ce pass sera requis pour entrer dans les piscines, les salles de sport, les musées, les cinémas et les théâtres ainsi que les salles de jeux.

Le pass sanitaire sera également exigé pour les événements sportifs, les concerts, les spectacles, les foires et les congrès, particulièrement propices aux rassemblements, sources de contaminations. Les discothèques resteront fermées jusqu’à nouvel ordre, mais ce secteur bénéficiera d’aides publiques.

Le pass sanitaire, baptisé «green pass» dans la Péninsule, pourra être délivré dès la première dose de vaccin, mais aussi aux personnes guéries du Covid et à celles qui ont obtenu un test négatif dans les 48 heures précédentes.

Plusieurs milliers de nouveaux cas par jour

L’adoption du pass sanitaire a été l’objet de tensions au sein de la majorité gouvernementale, le leader de la Ligue (extrême droite), Matteo Salvini, mettant notamment en garde contre «des choix draconiens, improvisés et non mesurés excluant la majorité des Italiens de leur droit au droit au travail et à circuler librement».