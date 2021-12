France : «Le pass vaccinal condamne les non-vaccinés à la mort sociale»

Le pass vaccinal, qui va supplanter en France le pass sanitaire, va conduire à un «plus grand enfermement» des Français, a déploré samedi Marine Le Pen.

Le pass vaccinal qui va supplanter le pass sanitaire pour inciter les Français à se faire vacciner va conduire à un «plus grand enfermement» des Français, a déploré samedi Marine Le Pen en marge d’un déplacement à Mayotte. Pour faire face à la montée du variant Omicron, un projet de loi sera présenté «début janvier» pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal, a annoncé vendredi soir le Premier ministre Jean Castex. Pour entrer dans les lieux soumis à ce pass (restaurants, lieux de culture, de loisirs...), un test négatif ne suffira plus: il faudra forcément avoir été vacciné (ou guéri du Covid) et avoir reçu une dose de rappel.

«Incurie du gouvernement»

«C’est donc une obligation vaccinale. Ce qu’on nous a absolument promis de ne pas faire est en train de se réaliser (...) toujours dans le sens d’un plus grand enfermement des Français, d’une perte de plus en plus lourde de nos libertés individuelles», a déploré devant la presse la candidate à la présidentielle du Rassemblement national, qui était déjà opposée au pass sanitaire.