La Poste : Le passage aux factures QR s’est fait «dans une bonne ambiance»

Depuis le 1er octobre, il n’est plus possible de régler une facture avec les bulletins de versement orange et rouge. Il faut désormais utiliser des bulletins avec un code QR. Et si la Poste avait craint des accrocs, il semble que la transition se soit faite en douceur.