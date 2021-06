Saint-Gall - Le passager d’une voiture décède lors d’un choc

Un homme de 24 ans a perdu la maîtrise de son véhicule vendredi vers 2 heures du matin à Uzwil (SG). Sa voiture a terminé sa course dans l’angle d’une maison et a été déformée lors de l’impact. Le conducteur et son passager, blessés, sont restés coincés à l’intérieur. Malgré plusieurs tentatives de réanimations, le passager, un ressortissant bulgare de 27 ans, est décédé. Le conducteur a été désincarcéré par les pompiers et conduit en ambulance à l’hôpital.