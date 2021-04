DPR Ian : Le passé et sa santé en toute honnêteté

DPR Ian a parlé de son album «Teen Vogue» et de sa carrière dans la K-pop sans langue de bois.

Le chanteur DPR Ian a révélé à «Teen Vogue» qui était Mito, personnage récurrent dans les titres de «Moodswings In This Order», premier album solo de l’ex-membre du combo de K-pop C-Clown, paru en mars 2021. «J’ai longtemps souffert de troubles bipolaires. Ce personnage, c’est moi lors de mes crises, au plus mal. C’est ma face sombre. Mito voit de la beauté dans les ténèbres», a confié l’artiste de 30 ans.