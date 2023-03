Conseil d’Etat vaudois: Le passé fiscal de Valérie Dittli va être fouillé par un expert genevois

Son camp fait toujours bloc

Les prises de position en soutien à l’élue continuent de pleuvoir dans son camp politique. Mercredi soir, ce sont les Jeunes du Centre qui se rangent derrière leur conseillère d’État. «Nous sommes chanceux d’avoir eu une présidente et à présent une conseillère d’État qui soit sortie de son lieu d’origine pour sillonner la Suisse. Son ancrage dans le territoire vaudois, ses réseaux, ses amitiés sont connues. Elle est vaudoise! Elle se sent vaudoise!», écrivent-ils, concluant en disant que «la polémique actuelle doit nous rappeler à quel point la mobilité des jeunes en formation est essentielle et Valérie Dittli incarne la jeunesse, nouvelle génération en politique.»