Guerre en Ukraine : Le passé trouble du sniper suisse engagé en Ukraine refait surface

Le journal parle notamment de faits de violences, de vols, de délits liés aux drogues, d’infractions au code de la route ou de falsification de document dans les cantons de Zurich et de Schaffhouse. On apprend aussi qu’il a été interné à cause de «graves problèmes psychiques». Il s’est également évadé d’un foyer en 2009 et s’est retrouvé en cavale pendant quatre mois. Il avait été retrouvé dans le canton de Glaris en possession d’une arme.