Le passeport suisse fait partie des plus puissants du monde

En tête de ce ranking, on trouve le passeport japonais. Il permet à son détenteur de se rendre sans visa dans 193 pays. Juste derrière, on trouve à égalité Singapour et la Corée du Sud, avec 192 destinations ouvertes à leurs citoyens. La 3e place revient à l’Allemagne et à l’Espagne, dont les citoyens peuvent se rendre sans problème dans 190 pays. Viennent ensuite la Finlande, l’Italie et le Luxembourg (189). L’Autriche, le Danemark, les Pays-Bas et la Suède occupent la 5e place (188), la France, l’Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni la 6e.