Ana Coto, 29 ans, semble ne pas toucher le sol. Elle glisse grâce à des patins à roulettes dans une rue résidentielle de Los Angeles, sur une chanson de Jennifer Lopez. C’est la golden hour, il fait beau, elle a l’air heureuse et libre. La vidéo (ci-dessous) de cette actrice et danseuse a été vue plus de 14 millions de fois sur TikTok.

«Je suis tellement contente de voir toutes ces vidéos que les gens m’envoient, raconte Ana au «New York Times». Ils me disent qu'ils se sont mis au patin grâce à moi ou qu'ils ont sorti leurs patins de leur boîte pour la première fois depuis X années.»

Depuis le début du confinement au printemps dernier, le patin à roulettes fait un retour en force. La multiplication des vidéos virales sur les réseaux sociaux, la prolifération des tutos et le désir de sortir après la pandémie, ont porté l'intérêt pour ce sport doux vers de nouveaux sommets.

Le hashtag #rollerskating compte actuellement plus de 1,4 milliard de vues sur TikTok. Le patin et plus particulièrement le jam skating (combinaison de dance, de gym et de roller) est devenu l’incarnation de la liberté pour la génération Z.

Ce qui plaît également, c’est la nostalgie. Ce sport rappelle les décennies précédentes, comme les années 70, 80 et 90, lorsque le patin à roulettes était en vogue. «Je pense que ce renouveau est notre façon de faire face au coronavirus et à tout ce qu’il se passe" explique Eric Ha, 23 ans. La nostalgie peut nous aider à nous sentir mieux.»

Cet Américain a encouragé ses amis à acheter des patins pour rouler ensemble dans la ville, dans des vêtements rétros et brillants. «C'est juste un très beau look d'été.»