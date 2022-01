Canton de Vaud : Le patinage sur le lac de Joux, c’est fini

Les conditions météorologiques ne permettent plus de garantir une sécurité suffisante, a annoncé lundi soir l’Office du tourisme de la Vallée de Joux.

Dès mardi, le patinage et la marche ne seront plus autorisés sur le lac de Joux, a annoncé lundi soir l’Office du tourisme de la Vallée de Joux. Les conditions météorologiques (neige et températures nocturnes plus douces) ne permettent plus de garantir une sécurité suffisante, a-t-il précisé sur les réseaux sociaux. Le lac Ter est lui aussi désormais impraticable.