Egalité hommes-femmes: «Le patriarcat existe aussi dans les universités»

Une enquête de l’Université de Zurich a montré que la carrière professionnelle n’était plus la priorité d’un nombre croissant d’étudiantes en Suisse alémanique. Certaines d’entre elles disent viser un modèle plus traditionnel où le mari assure le revenu principal alors que l’épouse s’occupe des enfants et travaille à temps partiel. Des politiciennes de cinq partis suisses réagissent à la publication de cette étude.

Les étudiantes «ont honte»

La vice-présidente des JS Suisses, Mirjam Hostettmann, n’est pas étonnée par ces résultats. Elle met en cause les discriminations subies par les jeunes femmes «dès leur plus jeune âge». Selon elle, les femmes gagnent moins, les salaires sont plus bas dans les secteurs dits féminins et elles sont plus souvent touchées par la pauvreté et «elles en tiennent compte lorsqu’elles planifient leur vie».