Reconnaissance faciale: ClearviewAI persiste et signe

Hoan Ton-That, cofondateur et patron de ClearviewAI.

La firme ClearviewAI s’est forgé une mauvaise réputation avec son logiciel de reconnaissance faciale. Cela n’a pas empêché la police américaine de recourir à ses services, près d’un million de fois même si l’on en croit Hoan Ton-That, cofondateur et patron de la société américaine. Interrogé par la BBC, ce dernier s’est même enorgueilli d’avoir complété la base de données comptant désormais quelque 30 milliards d’images de suspects potentiels.

Ce n’est pas encore l’objectif des 100 milliards avoué il y a un an, mais la société continue son scraping («grattage» en français) de données librement accessibles sur le web, et notamment sur les réseaux sociaux à l’insu de l’avis et de l’autorisation des personnes concernées. Cette technique de collecte massive de données n’avait pas été sanctionnée par la justice américaine dans le cas d’une firme l’ayant pratiquée au détriment de LinkedIn, le réseau professionnel appartenant à Microsoft.