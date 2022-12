Russie : Le patron de Gazprom reconnaît une année 2022 «très difficile»

Année de rupture

En 2021, la Russie était, via Gazprom, le premier exportateur mondial de gaz et le premier fournisseur de gaz de l’Union européenne, mais les 27 pays membres de l’UE ont depuis largement réduit leurs importations, à hauteur de moins de 10% de tout leur gaz importé, selon Bruxelles. Sur l’ensemble de l’année 2022, Gazprom, détenu majoritairement par l’État russe, «a extrait 412,6 milliards de mètres cubes de gaz», dont un peu plus de 100 milliards de m3 destinés à l’export, a indiqué M. Miller. C’est un niveau plus faible qu’en 2021.