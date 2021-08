Proche-Orient : Le patron de la CIA en visite en Israël

William Burns doit rencontrer le Premier ministre, Naftali Bennett, ainsi que le nouveau chef du Mossad, afin de discuter du programme nucléaire iranien.

Le chef du renseignement américain, William Burns, est attendu mardi en Israël dans un contexte de recrudescence des tensions entre l’Etat hébreu et l’Iran, a indiqué un responsable israélien. Selon le site d’information israélien, Walla News, le directeur de la CIA doit rencontrer le Premier ministre, Naftali Bennett, ainsi que le nouveau chef des services de renseignements extérieurs israéliens, le Mossad, afin de discuter du programme nucléaire iranien et des activités de l’Iran dans la région.

Selon le même site d’information, Williams Burns se rendra également à Ramallah pour rencontrer le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, et le chef du renseignement palestinien, Majed Faraj.

Le 29 juillet, le MT Mercer Street, un pétrolier géré par une société appartenant à un milliardaire israélien, a été la cible d’une attaque au drone au large d’Oman, fatale à un agent de sécurité britannique et un membre d’équipage roumain. Les Etats-Unis, le Royaume-Uni et Israël avaient très rapidement pointé du doigt l’Iran, qui a démenti toute implication, sur fond de tensions récurrentes, d’attaques et de sabotages en série dans les eaux de la région.