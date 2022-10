Commerce : Le patron de la direction générale de Migros tire sa révérence

Après plus de 26 ans chez Migros, le Neuchâtelois Fabrice Zumbrunnen, quitte le géant orange et se lance dans de nouveaux défis.

«Après plus de 26 ans chez Migros, j’ai décidé de me lancer dans une nouvelle activité», explique Fabrice Zumbrunnen. Après dix ans à la direction générale dont cinq ans en qualité de président, il souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière, a indiqué mardi le grand distributeur dans un communiqué.

«L’administration de la Fédération des Coopératives Migros tient à remercier Fabrice Zumbrunnen pour ses performances entrepreneuriales exceptionnelles et l’engagement avec lequel il a tant accompli pour la communauté Migros. Sous sa direction, l’entreprise a recentré sa stratégie, renforcé sa position de leader du commerce en ligne et étendu ses activités à de nouveaux domaines, comme celui de la santé», peut-on lire dans le communiqué. On l’a dernièrement vu et entendu lors de la présentation du nouveau système de café Migros Coffee B.