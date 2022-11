Coupe du monde:  Gianni Infantino défend la FIFA et le Qatar

Qatar 2022 : Le patron de la FIFA se sent «arabe, gay, handicapé et travailleur migrant»

«Aujourd’hui, je me sens qatari, aujourd’hui je me sens arabe, aujourd’hui je me sens africain, aujourd’hui je me sens gay, aujourd’hui je me sens handicapé, aujourd’hui je me sens travailleur migrant», a-t-il récité dans cette anaphore introductive. «Cela me renvoie à mon histoire personnelle, parce que je suis le fils de travailleurs migrants», a-t-il lancé. «Je sais ce que cela veut dire d’être discriminé, d’être harcelé, en tant qu’étranger. Enfant, j’étais discriminé (en Suisse) parce que j’étais roux et j’avais des taches de rousseur, j’étais Italien, je parlais mal l’allemand.»