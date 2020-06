De retour en grâce

Le patron de la NFL encourage à recruter Kaepernick

Le patron de la ligue professionnelle de football américain, Roger Goodell, a encouragé lundi les équipes à recruter le quarterback Colin Kaepernick, sans équipe depuis trois ans pour avoir posé le genou à terre pendant l'hymne national.

«S'il veut reprendre sa carrière en NFL, alors il faudra évidemment qu'une équipe prenne cette décision» de l'engager, a déclaré Goodell à ESPN. «Mais je m'en réjouirais, je soutiens tout club qui prendra cette décision et j'encourage les clubs à le faire».

Kaepernick, 32 ans, n'a plus joué depuis le 1er janvier 2017 et une élimination en play-offs avec San Francisco contre Seattle. Au cours de cette saison débutée quatre mois plus tôt, il s'était agenouillé avant les matches pour protester contre les violences policières contre les Noirs.