Vaccin anti-Covid de Pfizer : Le patron de l’OMS salue des «nouvelles encourageantes»

Tedros Adhanom Ghebreyesus salue notamment la collaboration scientifique sans précédent pour le développement d’un vaccin. L’UE l’attend pour début 2021.

«Nous saluons les nouvelles encourageantes en matière de vaccin provenant de @pfizer & @BioNTech_Group et saluons tous les scientifiques et partenaires dans le monde qui développent de nouveaux outils sûrs et efficaces pour vaincre le Covid-19», a tweeté le chef de l’agence onusienne.

De son côté, Soumya Swaminathan, scientifique en chef de l’OMS, a souligné dans un tweet que «cette nouvelle devrait encourager tous ceux qui développent des vaccins #COVID19 à poursuivre les essais cliniques». «Le monde a besoin de plusieurs vaccins sûrs, efficaces et abordables pour mettre fin à cette pandémie», a-t-elle relevé, soulignant le «rôle clé» joué par l’OMS en termes notamment d’«harmonisation des politiques et des réglementations».

L’OMS a mis sur pied, en partenariat avec l’Alliance Gavi et la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), un dispositif visant à accélérer la mise au point et la production de produits de diagnostic, de traitements et de vaccins contre le COVID-19, et à en assurer un accès équitable à l’échelle mondiale.