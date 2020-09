camions zéro émission : Le patron de Nikola démissionne sur fond de soupçons de fraude

Dans le viseur de la justice américaine, le fondateur et président du fabricant de camions zéro émission Nikola a décidé de quitter ses fonctions.

Le fondateur et président exécutif du fabricant de camions zéro émission Nikola a démissionné, a annoncé la société dans un communiqué, après des accusations de fraude qui ont fait chuter le cours de son action et déclenché une enquête réglementaire .

Le constructeur basé à Phoenix a annoncé dimanche qu’il avait accepté la démission de Trevor Milton et qu’il serait remplacé à la tête du conseil d’administration par Stephen Girsky, déjà membre du CA de Nikola et ancien vice-président de General Motors (GM). Le directeur général, Mark Russell, conserve ses fonctions.

Fondé par Milton en 2015, avec l’ambition de développer des camions et des pick-up alimentés par des batteries électriques ou des piles à hydrogène, Nikola n’a encore rien fabriqué, mais a attiré l’attention en signant des partenariats stratégiques avec des groupes renommés tels que GM et le géant allemand de l’ingénierie Bosch.

L’annonce du partenariat avec GM le 8 septembre a fait bondir les actions Nikola de 41% à la Bourse de New York. Mais deux jours plus tard, la société d’investissement Hindenburg Research publiait un rapport accusant la start-up d’être une «fraude complexe» reposant sur les multiples mensonges de son fondateur et d’avoir «induit ses partenaires en erreur (…) en prétendant faussement disposer d’importantes technologies».