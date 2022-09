Prix des livres : Le patron de Payot dépose une plainte contre de gros éditeurs français

Pascal Vandenberghe utilise la nouvelle loi sur les cartels pour dénoncer à la Commission de la concurrence le groupe Madrigall, qui possède Gallimard et Flammarion, pour surmajoration de leurs prix.

Le prix des livres en Suisse est un sujet tendu depuis des années. Le directeur de Payot, Pascal Vandenberghe, vient d’ouvrir un nouveau front de bataille du côté de la Commission de la concurrence (Comco) en dénonçant le groupe Madrigall, propriétaire notamment de Gallimard et Flammarion, révèle «Le Temps». Pour le libraire, la société est responsable d’un «verrouillage du marché suisse permettant de dégager un surbénéfice» estimé à 15 milliards par an, tous pans de l’économie compris. Cet effet causerait en outre un tourisme d’achat évalué à 10 milliards de francs par an. L’industrie romande du livre, elle, est dépendante à 80% des livres venus de France, la rendant très vulnérable à cet effet, argue le journal.