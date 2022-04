Coronavirus : Le patron de Pfizer «espère» un vaccin multivariant d’ici à l’automne

L’entreprise pharmaceutique teste actuellement différents vaccins et différentes doses, afin de trouver quelle pourrait être la meilleure formule.

Pfizer et l’Allemand Biontech ont mis au point l’un des premiers et plus efficaces vaccins contre le Covid-19.

Efficace «contre tout ce qui est connu»

