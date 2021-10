Corée du Sud : Le patron de Samsung devant la justice pour s’être shooté en douce

Lee Jae-yong, l’une des plus grandes fortunes du monde, a reçu des injections illégales de propofol, ajoutant une affaire à son dossier judiciaire.

Lee Jae-yong (à gauche), l’héritier et patron de facto de Samsung, Lee Jae-yong, a comparu mardi, devant un tribunal de Séoul.

L’héritier et patron de facto de Samsung, Lee Jae-yong, a comparu mardi, devant un tribunal de Séoul, pour des injections illégales de propofol, un puissant antalgique. Le vice-président de Samsung Electronics, un des premiers fabricants de smartphones et de puces au monde, est accusé d’avoir régulièrement reçu ces injections dans une clinique de chirurgie esthétique à Séoul en 2017 et 2018.