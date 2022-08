Le patron de Samsung gracié pour «aider l’économie»

Corée du Sud : Le patron de Samsung obtient une grâce présidentielle

L’héritier et patron de facto du groupe Samsung a bénéficié vendredi d’une grâce présidentielle, dernier exemple en date d’une longue tradition sud-coréenne de mansuétude à l’encontre des grands patrons condamnés pour corruption et autres délits financiers. Justification: contribuer à l’économie.

Le milliardaire Lee Jae-yong, condamné pour corruption et détournement de fonds en janvier dernier, sera «réintégré» pour «contribuer à surmonter la crise économique de la Corée du Sud», a déclaré le ministre de la Justice Han Dong-hoon. Lee Jae-yong, 54 ans – la 278e personne la plus riche du monde selon Forbes – a été libéré sous condition en août 2021, après avoir purgé 18 mois de prison, soit un peu plus de la moitié de sa peine initiale.