Technologies : Le patron de TikTok s’en va

Kevin Mayer a annoncé mercredi qu’il quittait le très populaire réseau social.

Appli téléchargée plus d’un milliard de fois

TikTok a déclaré dans un communiqué: «Nous comprenons que les dynamiques politiques de ces derniers mois ont significativement changé l’ampleur du rôle que Kevin aurait dû assumer à l’avenir, et nous respectons totalement sa décision. Nous le remercions pour son temps au sein de la compagnie et lui souhaitons le meilleur».

TikTok qui a été téléchargée 175 millions de fois aux Etats-Unis et plus d’un milliard dans le monde, indique dans sa plainte que les décisions de Donald Trump sont motivées par des considérations politiques et financières, et non par des inquiétudes pour la sécurité nationale.