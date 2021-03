Musique : Le patron de Twitter prend le contrôle de la plateforme musicale de Jay-Z

Le groupe de paiement numérique Square a pris le contrôle de la plateforme de musique en streaming Tidal. Il a déboursé près de 300 millions de dollars.

«Cela se résume à une idée simple: trouver de nouvelles façons de soutenir le travail des artistes», a précisé M. Dorsey sur son compte Twitter. «Les nouvelles idées se trouvent à la croisée des chemins et nous estimons qu’il y a une puissante connexion entre la musique et l’économie».

Rude concurrence de Spotify et Apple Music

Tidal, qui dispose d’un catalogue de plus de 70 millions de titres et 250’000 vidéos, assure se distinguer de ses rivaux en offrant via son abonnement premium (19,99 dollars par mois) une «expérience audio sans perte» et une «qualité sonore en haute-fidélité».