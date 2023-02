Guerre en Ukraine : Le patron de Wagner accuse l’état-major russe de «trahison» 

Guerre en Ukraine : Le patron des paramilitaires Wagner accuse l’état-major russe de «trahison»

L’opposition est «frontale» entre l’armée russe et le groupe de mercenaires Wagner, en compétition acharnée pour la conquête de territoires en Ukraine.

Les tensions sont devenues de plus en plus visibles, ces dernières semaines, alors que les forces russes tentent de s’emparer de la ville de Bakhmout (est), l’armée et Wagner revendiquant chacun des avancées en se contredisant parfois.