Licenciements via zoom : Le patron décrié retrouve son poste

Mis sur la touche après avoir viré 900 salariés via une visioconférence, le fondateur de Better, Vishal Garg, est déjà de retour aux affaires.

Vishal Garg avait congédié sans ménagement 900 salariés via Zoom.

«Vishal reprendra ses fonctions de PDG à plein temps. Nous avons confiance en Vishal et dans les changements qu’il s’engage à effectuer pour fournir le type de leadership, de concentration et de vision dont Better a besoin en cette période charnière», indique le texte attribué au conseil d’administration de la société.