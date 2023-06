Football: Le patron des arbitres suisses se retire

Après quatre ans et demi de présidence à la Commission des arbitres de l'Association Suisse de Football (ASF), Christophe Girard ne sollicitera pas de réélection pour la période 2023-2025. Le Vaudois de 41 ans a évoqué des raisons personnelles: il souhaite consacrer à l'avenir davantage de temps à sa famille et à sa carrière professionnelle.

Après le décès inattendu de son prédécesseur Markus Hug fin janvier 2019, Christophe Girard a tout d'abord repris cette fonction à titre intérimaire. Le 1er juillet 2019, le Vaudois de 41 ans a été officiellement élu par le Comité central de l’ASF. Auparavant, il était membre et chef du domaine de la relève (de 2011 à 2019) qui comprend les arbitres et les assistants de 1re ligue et de Promotion League.

Successeur à définir

Au cours de son mandat, Girard a, entre autres, réorganisé et professionnalisé l'arbitrage national conformément aux directives du comité central, développé l'arbitrage féminin en l'intégrant et en l'encourageant à tous les niveaux (en mettant l'accent sur la Swiss Football League et la première ligue) ou encore en contribuant à l'introduction du VAR en Suisse. «Nous regrettons cette décision, mais nous pouvons la comprendre. L'ASF remercie Christophe pour son engagement infatigable en faveur de l'arbitrage et lui souhaite le meilleur pour l'avenir», a déclaré Dominique Blanc, le président central de l'Association suisse de football.