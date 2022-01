Police : Le patron d’Interpol visé par une nouvelle plainte pour «torture»

l’ONG Gulf Centre for Human rights (GCHR) a déposé une nouvelle plainte contre Ahmed Nasser Al-Raisi. La preuve de sa présence en France suffirait à la justice française compétente.

Une nouvelle plainte pour «torture» et «actes de barbarie» a été déposée mardi à Paris au pôle crimes contre l’humanité du parquet antiterroriste (Pnat) contre l’Émirati Ahmed Nasser Al-Raisi, nouveau président d’Interpol qui se trouverait actuellement en France, a appris l’AFP de source proche du dossier.

M. Al-Raisi, élu fin novembre à la tête de l’organisation internationale de coopération policière, avait déjà été visé par deux plaintes mais celles-ci avaient été classées par le Pnat pour absence de compétence: l’intéressé ne résidait pas en France et ne se trouvait pas non plus sur le sol français.