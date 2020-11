Suisse : Le patron du KOF plaide pour un recours aux crédits Covid-19

Dans une interview à la «NZZ», Jan-Egbert Sturm estime qu’un nouveau paquet de crédits Covid-19 permettrait à la plupart des entreprises concernées de traverser cette période difficile sans bureaucratie.

Selon le directeur du KOF, le Conseil fédéral et la task force scientifique veulent suivre l’évolution de la pandémie au cours de la semaine à venir tout en se préparant à prendre d’autres mesures si nécessaire. Il plaide aussi pour de nouveaux crédits Covid-19.

«Nous n’avons pas encore perdu l’espoir que les mesures plus strictes prises le 28 octobre soient efficaces», indique Jan-Egbert Sturm dans une interview publiée mercredi dans la « NZZ ». Mais il faut que la population se montre plus disciplinée, ajoute-t-il.

La meilleure protection contre le virus reste de porter un masque, de garder ses distances et de se demander si une rencontre avec telle ou telle personne est vraiment nécessaire, souligne-t-il. Et de préciser qu’un système de test et de traçage opérationnel est nécessaire.