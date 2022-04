Football: Le patron du LS a lancé une offensive d’envergure sur Chelsea

La fin de saison approche et l’avenir de Chelsea reste toujours aussi incertain. Le champion d’Europe en titre traverse une profonde crise de gouvernance depuis bientôt deux mois et sa mise en vente annoncée par son propriétaire, Roman Abramovitch. Suite à l’invasion russe en Ukraine, l’oligarque a été poussé à lâcher son bien - acquis en 2003 - en raison de sa proximité avec le gouvernement Poutine. Or, il ne compte pas s’en débarrasser à prix cassé. Si bien qu’actuellement, l’homme providentiel se fait encore attendre.