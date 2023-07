Le patron du Paléo Rosselat va diriger le festival jusqu’en 2027

Alors que l’affaire Buckle avait secoué les instances nyonnaises, le syndic a expliqué dans les colonnes du quotidien «Le Temps» qu’il n’avait jamais envisagé de démissionner de sa fonction. «Un conseiller communal voulait que je démissionne et il s’est ensuite présenté à la succession d’Elise Buckle sans être élu. Mais la plupart de mes collègues et de mes proches m’ont soutenu et voulaient que je reste. Si une démission sacrifice avait permis de tout résoudre, je l’aurais fait. Dans son rapport, la Commission de gestion a dit que nous avions agi selon les règles». L’élue verte Elise Buckle avait finalement démissionné de son poste de municipale en fin d’année 2022. Le PLR Olivier Riesen avait été élu à sa place, fin février.