États-Unis : Le patron du réseau conservateur Parler démis de ses fonctions

John Matze, le patron du réseau social conservateur Parler, banni d’internet depuis la mi-janvier, a annoncé avoir été démis de ses fonctions par son conseil d’administration dans un message à ses employés, publié mercredi par la chaîne américaine Fox Business.

«Pendant les derniers mois, je me suis battu, malgré la résistance constante, pour ma vision du produit et ma croyance profonde dans la liberté d’expression», a indiqué John Matze dans sa lettre. «J’ai travaillé pendant des heures interminables et tenté par tous les moyens de rétablir Parler mais à ce stade le futur de Parler n’est plus entre mes mains», a-t-il continué.