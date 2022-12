Valais : Le patron d’un fast-food proposait aussi coke et cannabis

Un couple qui gérait un fast-food au cœur de Crans-Montana (VS) ne vendait pas que des burgers. Depuis leur domicile, ils ont écoulé des kilos de drogue.

Près de 16 kilos de produits cannabiques ont été écoulés entre 2019 et 2021.

Les deux gérants d’un fast-food de la station valaisanne avaient mis en place un juteux business. Cocaïne, cannabis, mais aussi speed, ecstasys, MDMA ou encore LSD, le menu était large et varié. Les produits n’étaient pas vendus directement dans le restaurant, mais au domicile du couple.

L’homme, un Espagnol d’une quarantaine d’années, s’était procuré 3 kilos de cocaïne et 16 kilos de cannabis. Le tout a été écoulé dans sa grande majorité. Chiffre d’affaires: 360’000 francs. Et un coquet bénéfice de 100’000 francs, selon les enquêteurs valaisans, relate «Le Nouvelliste». Ils ont tous les deux été condamnés. La femme, une trentenaire portugaise impliquée de façon secondaire, a droit au sursis pour ses 2 ans de prison. Mais l’homme écope de 4 ans et demi de prison ferme. Après avoir purgé sa peine, il sera expulsé de Suisse pendant dix ans.