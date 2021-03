Genève : Le patron d’une société médicale sous enquête

Le directeur d’une entreprise active dans l’ophtalmologie a été prévenu d’escroquerie. Deux assurances ont déposé plainte.

Le ministère public genevois a prévenu d’escroquerie par métier et de faux dans les titres le patron d’une société médicale basée à Genève. A la suite d’une perquisition menée fin février, l’homme a été entendu puis relâché contre le paiement d’une caution d’un million de francs, rapporte la «Tribune de Genève». L’ouverture de cette enquête prolonge une dénonciation pénale faite par deux caisses maladie. L’entreprise, qui chapeaute plusieurs centres ophtalmologiques au bout du lac et en Suisse, aurait surfacturé plusieurs fournitures et interventions médicales entre 2014 et 2019. L’entrepreneur, par l’entremise de ses avocats, conteste les faits reprochés. (jef)