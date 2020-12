Une webcam filmant à 360 degrés le Lauberhorn (BE) offre une vue panoramique sur les montagnes de la région de la Jungfrau. C’est aussi un excellent moyen de voir qui va et vient dans le restaurant «Startbar». Mais la technique d’espionnage ne fonctionne plus: depuis le 18 décembre, le restaurant apparaît pixélisé sur les images, «justement depuis l’entrée en vigueur des mesures luttant contre la propagation du coronavirus», comme l’a noté un utilisateur attentif sur Twitter.