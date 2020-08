Vaud

Le patron fraudeur au crédit Covid-19 reste à l’ombre

La demande de l’entrepreneur, qui a réussi à se faire prêter indûment 3,5 millions de francs, a été refusée par le Tribunal cantonal, pour qui le risque de fuite est trop grand.

Or ce patron, qui a menti sur la réalité des chiffres d’affaires de ses entreprises pour obtenir des crédits plus importants, avait été condamné à neuf reprises depuis 2011, notamment pour violation de la loi sur l’assurance chômage et pour l’emploi d’étrangers sans autorisation. Il a aussi fourni une fausse attestation de l’Office des poursuites le concernant, détaille un arrêt du Tribunal cantonal. Un «palmarès» qui ne l’a pourtant pas empêché d’obtenir ces fortes sommes. Prévenu d’abus de confiance et d’escroquerie, le chef d’entreprise est détenu depuis que les faits ont été découverts.