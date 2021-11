Genève – Le patron indélicat du Reculet serait un récidiviste

L’affaire du restaurant Le Reculet avait défrayé la chronique début octobre: des salaires impayés et des sous-locations illégales en cascade dans un local appartenant à la Ville de Genève avaient été dénoncés. Or, selon le syndicat Unia, le patron de l’établissement, via sa société Sefinvest SA, aurait également eu plusieurs fois maille à partir avec lui concernant un stand de nourriture en sous-traitance à Manor. L’organisation de défense des travailleurs relate avoir dénoncé en 2019 le Palais des Lys, une société administrée par le même homme, pour «détournement des cotisations sociales, paiement partiel des salaires et usure». Elle indique qu’à la suite de la faillite de l’entreprise, «des centaines de milliers de francs restaient dus aux travailleurs».