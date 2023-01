Berne: le patron d'un resto accusé de racisme

Le quadragénaire était en compagnie de trois de ses compatriotes et d’une avocate vaudoise. «J’ai dit au restaurateur qu’il n’avait pas de motif valable pour ne pas nous servir. Il m’a répondu: «Ici, on ne sert pas les Arabes!» C’est là que mon avocate lui a donné sa carte de visite et il est devenu tout rouge», poursuit Aziz. «J’ai beaucoup voyagé. Jamais je ne me suis senti aussi humilié. Je pense que la réaction d’hostilité est liée au fait que ma femme porte le voile», explique Hamid*, partenaire en affaires d’Aziz. Le quatuor de Maghrébins a déposé une plainte.