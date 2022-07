Genève: Le patron ne paie plus ses ouvriers

«Mon frigo commence à sérieusement se vider», soupire un ouvrier. Comme une soixantaine de ses collègues de l’entreprise Soraco SA, active notamment dans le génie civil, il n’a plus reçu de paie depuis début juin. Appuyés par trois syndicats, des employés ont dénoncé mercredi leur situation. La direction les a informés le 8 juillet de sérieuses difficultés de trésorerie. «Mais ça fait des mois qu’on sent qu’il y a des problèmes, il y a eu des licenciements économiques», lâche un salarié.

Direction aux abonnés absents

Depuis cette réunion, «c’est le silence radio», a déploré Martin Malinovski, du Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs (Sit). L’organisation, en collaboration avec Unia et Syna, a demandé à la société de lui fournir des garanties écrites ainsi que les comptes, les fiches salaires, la liste des collaborateurs et des chantiers. En vain. L'employeur «n’assume pas ses responsabilités et n’a aucun respect pour son personnel», ont critiqué les syndicats. Contactée par «20minutes», l’entreprise n’a pas souhaité s’exprimer.