OTAN : Le patron ne veut plus rempiler en octobre

L’ex-Premier ministre norvégien, qui aura 64 ans en mars, a pris la tête de l’Alliance atlantique en octobre 2014. Premier chef de l’OTAN issu d’un pays frontalier de la Russie, son mandat a commencé sur fond de confrontations entre Moscou et Kiev - déjà - quelques mois après l’annexion par la Russie de la péninsule ukrainienne de Crimée. Avec la gestion de la crise afghane et celle des critiques américaines adressées à l’OTAN sous la présidence Trump (2017-2021), ses neuf années auront en grande partie été marquées par le conflit entre Russie et Ukraine aux portes de l’Europe. Sous sa direction, l’OTAN a entamé une profonde mue pour s’adapter et répondre au défi russe.