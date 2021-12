Genève – Le patron s’évapore: dizaines d’employés sur le carreau

«J’ai été convoquée à 13h. Mon boss m’a annoncé qu’il ne pouvait plus me payer et que j’étais virée. Une demi-heure plus tard, j’étais jetée hors de mon bureau. Depuis, je n’ai plus de nouvelles.» La réceptionniste d’EcoElec Sàrl et ses 64 collègues, hébétés, ont vu leur entreprise disparaître d’un coup, fin septembre. «Un de mes chefs est venu me chercher sur un chantier, on est rentré à la boîte et là, on m’a licencié sans préavis, sans me reprocher aucune faute, et avec effet immédiat», a narré un électricien.