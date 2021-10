Monaco : Le pauvre hère tué avec sa patronne milliardaire n’est pas un «détail»

Wojciech Janowski, l’ex-gendre d’Hélène Pastor, soupçonné d’être le commanditaire du guet-apens mortel, est rejugé en appel. Il avait été condamné à la prison à vie.

«Vu d’Égypte, c’est un conte de fées», insiste l’avocat de la famille Darwich, interrogé par l’AFP en marge de ce nouveau procès prévu jusqu’à mi-novembre à Aix-en-Provence: «Il ne savait pas lire et écrire. Il était dans une misère crasse, orphelin de père très jeune, à la tête d’une fratrie de six sœurs et un frère (...), et il est devenu l’homme de confiance d’une des femmes les plus riches du monde».