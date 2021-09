Bâle : Le pavillon des antilopes du Zoo de Bâle a été rénové et rouvre

Après six mois de travaux et une fermeture pour cause de pandémie, le bâtiment qui aujourd’hui n’abrite plus d’antilopes, malgré son nom, a rouvert ses portes au public.

1 / 7 L’intérieur du pavillon, dont le style néoclassique a été conservé. Zoo Basel Les animaux ont un parc tout beau tout neuf pour s’ébattre. Zoo Basel Datant de 1909, l’intérieur du bâtiment a été rénové. Zoo Basel

Construit en 1909, le pavillon des antilopes est le bâtiment le plus ancien du Zoo de Bâle. Au fil des décennies, il a subi plusieurs rénovations qui ont suivi l’évolution constante des conditions de détention des pensionnaires de parcs animaliers. Une véranda a par exemple été rajoutée en 1951, pour accueillir les girafes. Alors que le bâtiment accueillait au début huit espèces, elles ne sont désormais plus que trois à y cohabiter: et malgré le nom du pavillon, les antilopes n’en font pas partie. Ce sont les okapis, les girafes et les petits koudous qui y sont logés.

Cette nouvelle rénovation a permis de doter le sol d’un revêtement antidérapant, tandis que des panneaux radiants installés au plafond apporteront une source de chaleur supplémentaire l’hiver. C’est du reste toute l’installation de chauffage et de ventilation qui a été repensée. En parallèle avec une meilleure isolation, cela permettra d’améliorer l’efficacité énergétique du bâtiment.

Un nouvel enclos extérieur pour les okapis, ainsi qu’un nouvel espace pour la préparation de la nourriture, ainsi que diverses améliorations permettant de simplifier les soins aux animaux, complètent cette rénovation, qui a coûté 1,5 million de francs.