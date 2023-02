A l'Expo 2025, Le pavillon suisse aura la plus faible empreinte écologique

Exposition Universelle 2025 : Le pavillon suisse à Osaka aura «la plus faible empreinte écologique»

La Suisse a présenté son pavillon pour l’Exposition Universelle 2025 à Osaka au Japon. Elle entend avoir «la plus faible empreinte écologique» de tout le site.

La «structure architecturale [sera] composée de cinq sphères enchâssées dans un paysage vert luxuriant». House of Switzerland/Capture d’écran

La prochaine Exposition Universelle aura lieu à Osaka au Japon du 13 avril au 13 octobre 2025, sous le thème «Concevoir la société du futur, imaginer notre vie de demain». La Suisse sera présente et «souhaite exploiter l’Expo, un événement international de grande envergure à fort rayonnement médiatique, comme plateforme pour approfondir ses relations avec le Japon, l’un de ses principaux partenaires commerciaux en Asie. Elle entend également démontrer sa capacité à innover et mettre à l’honneur la durabilité en construisant le pavillon le plus léger de l’Expo», annonce ce jeudi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE).

«Notre pavillon à l’Expo d’Osaka sera la vitrine d’une Suisse innovante et fiable qui apporte sa contribution aux efforts collectifs déployés pour résoudre les grands problèmes de ce monde. Ainsi, notre présence à Osaka ne doit pas seulement produire un effet au sein de l’opinion publique; elle doit également avoir un retentissement économique et scientifique à long terme», explique Alexandre Edelmann, responsable par intérim de Présence Suisse.

Pour se positionner «en tant que pôle d’innovation performant de premier plan», la Suisse a retenu trois thématiques:

«Life» donne un coup de projecteur sur les sciences de la vie, la santé et l’alimentation;

«Planet» sur l’environnement, la durabilité, le climat et l’énergie;

«Augmented Human» sur la robotique et l’intelligence artificielle.

«En collaboration avec le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI), des acteurs des domaines FRI ainsi que d’autres partenaires, doivent montrer par des initiatives concrètes, des projets de recherche, des services et des produits que la capacité de la Suisse à innover est propre à favoriser la durabilité et la prospérité», précise le DFAE.

«La plus petite empreinte écologique de l’Expo»

Mais la Suisse entend aussi avoir «le pavillon ayant la plus petite empreinte écologique de l’Expo 2025». «L’enveloppe des espaces d’exposition, en film ETFE, est portée par une construction légère. Elle ne pèse que 400 kg, soit pas plus de 1% du poids des enveloppes de bâtiment classiques, et peut être transportée par deux à trois vélos cargos. Le film ETFE est recyclable et sera réutilisé après l’Expo dans la construction de mobilier pensé dans cette optique», détaille le DFAE.