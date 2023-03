L'Ouganda adopte l’une des lois anti-LGBT les plus strictes au monde

Ce vote en Ouganda intervient dans un contexte de virulente vague d’homophobie en Afrique de l'Est, où l’homosexualité est illégale et souvent considérée comme un crime.

Le Parlement ougandais a voté, mardi, une loi prévoyant de lourdes peines pour les personnes entretenant des relations homosexuelles, lors d’une séance agitée. «Le oui l’emporte», a annoncé la présidente du Parlement Annet Anita Among, après le vote final, soulignant que «la loi a été adoptée en un temps record».

L’étendue des nouvelles peines prévues par la loi n’était pas connue dans l’immédiat. «Cette chambre n’hésitera pas à restreindre quelque droit que ce soit dans la mesure où elle reconnaît, protège et sauvegarde la souveraineté de ce pays et sa morale», a déclaré Annet Anita Among.